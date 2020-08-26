Будет теплее, чем обычно. Синоптики дали прогноз погоды на сентябрь в Украине

По прогнозам Укргидрометцентра, сентябрь 2020 года будет теплее, чем обычно

В этом году сентябрь будет на один-два градуса теплее средних многолетних значений предыдущих лет. Количество осадков выпадет в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Среднемесячная температура воздуха в сентябре составляет 12-19 градусов по Цельсию, в горных районах 8-13 градусов. В этом году ожидается, что в сентябре температура воздуха составит 14-19 градусов, что на один-два градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков ожидается в пределах нормы.

Синоптики уточняют, что сентябрь - переходный месяц от лета к осени, которому присуще общее снижение температуры. В сентябре происходит переход среднесуточной температуры в сторону снижения, что означает начало осени.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.

Владислав Сердюк

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