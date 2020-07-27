От заморозков до + 42 градусов. Укргидромецентр дал прогноз на август - погода

По прогнозам Укргидрометцентра, заморозки на поверхности почвы вероятны в конце августа

Средняя месячная температура воздуха в августе ожидается +17, +20 градусов, на юге и юго-востоке страны местами +21, +23 градусов, в горных районах +11, +16 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +34, +41 градус, в Луганской области местами +42 градуса, в горных районах +26, +33 градуса.

"Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме южных и большинстве центральных областей", - уточнили синоптики.

Абсолютный минимум +1, +7 градусов, на юге до +11 градусов, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0, -2 градуса.

Среднее месячное количество осадков – на юге 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 145 мм.

"Средняя месячная температура предполагается +19, +24 градусов (в горах +16, +17 градусов), что на 1-2 градус выше средних многолетних значений", - уточняется в сообщении.

Месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

22 июля сообщалось , что через Украину пройдет атмосферный фронт.

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Арина Толина

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