В Украину идет мощный антициклон Albreght: какой будет погода - карта

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня ожидается ветер - северо-западный, небольшой или умеренный

22 июля через Украину пройдет атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, на севере, западных областях несколько снизится температура воздуха в Винницкой и части Черкасской области, днем ​​+20, + 25 градусов.

На остальной территории - юг, восток и большинство центра - удержится высокая температура воздуха, + 25 + 32 градуса.

Ветер будет северо-западный, небольшой или умеренный.

Диденко предупредила, что мощный антициклон Albreght принесет дожди в Прикарпатье, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и Луганской области.

Большая часть Украины побудет в основном сухой, максимум облачной погоде.

В Киеве дневная температура воздуха снизится до + 22 + 24 градусов.

14 июля сообщалось , что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.

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Арина Толина

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