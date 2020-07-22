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В Украину идет мощный антициклон Albreght: какой будет погода - карта

22.07.2020, 10:15
В Украину идет мощный антициклон Albreght: какой будет погода - карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня ожидается ветер - северо-западный, небольшой или умеренный

22 июля через Украину пройдет атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, на севере,  западных областях несколько снизится температура воздуха в Винницкой и части Черкасской области, днем ​​+20, + 25 градусов.

На остальной территории - юг, восток и большинство центра - удержится высокая температура воздуха, + 25 + 32 градуса.

Ветер будет северо-западный, небольшой или умеренный.

Карта погоды на 22 июля

Диденко предупредила, что мощный антициклон Albreght принесет дожди в Прикарпатье, Сумскую, Полтавскую,  Харьковскую и Луганской области.

Большая часть Украины побудет в основном сухой, максимум облачной погоде.

В Киеве дневная температура воздуха снизится до + 22 + 24 градусов.

  • 14 июля сообщалось, что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.

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Арина Толина
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