В Украину идет мощный антициклон Albreght: какой будет погода - карта
По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня ожидается ветер - северо-западный, небольшой или умеренный
22 июля через Украину пройдет атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, на севере, западных областях несколько снизится температура воздуха в Винницкой и части Черкасской области, днем +20, + 25 градусов.
На остальной территории - юг, восток и большинство центра - удержится высокая температура воздуха, + 25 + 32 градуса.
Ветер будет северо-западный, небольшой или умеренный.
Диденко предупредила, что мощный антициклон Albreght принесет дожди в Прикарпатье, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и Луганской области.
Большая часть Украины побудет в основном сухой, максимум облачной погоде.
В Киеве дневная температура воздуха снизится до + 22 + 24 градусов.
- 14 июля сообщалось, что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.
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