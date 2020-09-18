В Украину пришла настоящая осень. Резкое похолодание и дожди — карта

Похолодает по всей стране, а еще в двух областях сегодня пройдет дождь

Сегодня, 18 сентября, в Украину пришло похолодание, на севере страны обещают дождь, передает Украинский гидрометцентр.

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В частности, дожди и пасмурная погода ожидаются в Черниговской и Сумской областях. Дневная температура там будет составлять не больше +14º.

На остальных территориях Украины осадков не предвидится, но особого тепла также не прогнозируется. В западных и центральных регионах температура составит +14º ... +16º. В Киеве обещают максимум +15º, а на востоке страны — до +17º ... +18º.

Теплее всего будет в южных областях - там воздух прогреется до +22º ... +24º.

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Дарья Мостовая

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