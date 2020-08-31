Насколько холодно было во время максимума последнего ледникового периода – исследование
В среднем падение температуры было больше, чем считалось до сих пор, пишут палеоклиматологи
Средняя температура на планете во время максимума последнего оледенения (LGM) была в районе 9°С. Об этом пишет в журнале Nature, проанализировав новые данные исследований, международная группа ученых.
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Они изучали пробы льда и осадочных пород в пещерах, которые больше других сохранили "отпечаток" последнего оледенения.
Ученые считают, что на начало периода температура на поверхности в среднем по планете снизилась примерно на 6,5—5,7 градусов Цельсия, причем, чем ближе было к полюсам, тем резче было падение – вплоть до 14°С.
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