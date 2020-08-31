UA

Насколько холодно было во время максимума последнего ледникового периода – исследование

31.08.2020, 12:48
Насколько холодно было во время максимума последнего ледникового периода – исследование - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В среднем падение температуры было больше, чем считалось до сих пор, пишут палеоклиматологи

Средняя температура на планете во время максимума последнего оледенения (LGM) была в районе 9°С. Об этом пишет в журнале Nature, проанализировав новые данные исследований, международная группа ученых.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Они изучали пробы льда и осадочных пород в пещерах, которые больше других сохранили "отпечаток" последнего оледенения.

СПРАВКА. Последний ледниковый период (валдайское оледенение) – самая недавняя и изученная из ледниковых эпох. Начался около 110 000 лет назад и окончился около 11 700 лет назад, максимум оледенения – примерно 26,5–19 тысяч лет назад. Уровень Мирового океана был на 120—135 м ниже современного, а ледники занимали 8% поверхности Земли и 25% площади суши (сейчас 3,1% и 10,7% соответственно). LGM – более узкое понятие, "максимум последнего оледенения": это заключительный этап периода.

Ученые считают, что на начало периода температура на поверхности в среднем по планете снизилась примерно на 6,5—5,7 градусов Цельсия, причем, чем ближе было к полюсам, тем резче было падение – вплоть до 14°С.

Смотрите видео: Симуляция NASA показала Землю с пересохшими океанами

Смотрите видео: Как менялась вечная мерзлота в северном полушарии Земли в 2003–2017 годах

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
история наука погода исследование температура ледниковый период

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Схемы против Независимости. Топ-10 коррумпированных отраслей и институций Украины

Схемы против Независимости. Топ-10 коррумпированных отраслей и институций Украины
 