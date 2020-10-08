Погода. В Киеве обновлен еще один температурный рекорд
08.10.2020, 11:19
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
Сегодня ночью температура воздуха не опустилась ниже +15,1 градусов
В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
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По данным наблюдений метеостанции, ночь на 8 октября в Киеве также, как и предыдущая, оказалась теплой, поскольку температура не опустилась ниже +15,1 градусов.
Предыдущее рекордное значение + 13,6 градусов в 1893 году превышено на 1,5 градусов.
7 октября в Киеве выпало рекордное количество осадков – 39 мм, что на 11 мм больше, чем в 1905 году.
- Ночью на 7 октября температура воздуха не опустилась ниже +14,5 градусов.
- 8 октября на большинстве территории страны пройдут дожди.
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