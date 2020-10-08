Украину накроют дожди: какой будет погода – карта

По прогнозам Укргидрометцентра, в стране сохранится теплая погода

Сегодня, 8 октября, на большинстве территории страны пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе, севере и центре – дожди, местами грозы.

На западе ожидается +16 градусов, севере +18 градусов, востоке +23 градусов, юге +24 градусов, в центре +20 градусов.

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Завтра, 9 октября, в центре и на севере – дождь. На западе будет +15 градусов, востоке +23 градуса, севере +20 градусов, юге +23 градуса, в центре + 18 градусов.

18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.

Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.

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Арина Толина

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