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Украину накроют дожди: какой будет погода – карта

08.10.2020, 09:46
Украину накроют дожди: какой будет погода – карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, в стране сохранится теплая погода

Сегодня, 8 октября, на большинстве территории страны пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе, севере и центре – дожди, местами грозы. 

На западе ожидается +16 градусов, севере +18 градусов, востоке +23 градусов, юге +24 градусов, в центре +20 градусов.

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Карта погоды на 8 октября

Завтра, 9 октября, в центре и на севере – дождь. На западе будет +15 градусов, востоке +23 градуса, севере +20 градусов, юге +23 градуса, в центре + 18 градусов.

Карта погоды на 9 октября

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Арина Толина
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