Украину накроют дожди: какой будет погода – карта
08.10.2020, 09:46
Иллюстративное фото: pixabay.com
По прогнозам Укргидрометцентра, в стране сохранится теплая погода
Сегодня, 8 октября, на большинстве территории страны пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе, севере и центре – дожди, местами грозы.
На западе ожидается +16 градусов, севере +18 градусов, востоке +23 градусов, юге +24 градусов, в центре +20 градусов.
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Завтра, 9 октября, в центре и на севере – дождь. На западе будет +15 градусов, востоке +23 градуса, севере +20 градусов, юге +23 градуса, в центре + 18 градусов.
- 18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.
- Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.
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