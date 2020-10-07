В Киеве продолжается лето – синоптики
Погода в столице до сих пор характерна для метеорологического лета, заявляют синоптики
В Киеве продолжается метеорологическое лето, ночь на 7 октября была самой теплой за весь период наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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Ночью на 7 октября температура воздуха не опустилась ниже +14,5 градусов по Цельсию. Предыдущее рекордное значение +13,8 градусов, которое установили в 1893 году, превышено на 0,7 градусов.
"Метеорологические лето в столице продолжается. Всего с начала года в Киеве установлено 27 температурных рекордов", – заявляют в обсерватории.
- 18 сентября 2020 года сообщалось, что в Украину пришла "настоящая" осень.
- Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.
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