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Желтый уровень опасности. Спасатели предупредили о грозах в Киеве и ряде областей – карта

29.05.2021, 11:20
Желтый уровень опасности. Спасатели предупредили о грозах в Киеве и ряде областей – карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Киеве и ряде областей Украины в субботу 29 мая объявлен первый опасности (желтый) из-за грядущих гроз, дождей, местами шквалов и града. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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ГСЧС предупреждает, что 29 мая будут грозы, днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях – значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с.

В этих областях объявлен первый уровень опасности (желтый). Его также объявили из-за гроз в Киеве и Киевской области.

На карте Укргидрометцетра можно увидеть, на какие области распространяется предупреждение (выделены желтым)

СПРАВКА. Желтый уровень опасности означает, что погодные условия – потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и бдительность, следить за сообщениями о возможных ухудшениях погоды.
Марк Сировой
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погода грозы дожди шквалы киев области
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