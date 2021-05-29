Желтый уровень опасности. Спасатели предупредили о грозах в Киеве и ряде областей – карта
29.05.2021, 11:20
Иллюстративное фото: pixabay.com
В Киеве и ряде областей Украины в субботу 29 мая объявлен первый опасности (желтый) из-за грядущих гроз, дождей, местами шквалов и града. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
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ГСЧС предупреждает, что 29 мая будут грозы, днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях – значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с.
В этих областях объявлен первый уровень опасности (желтый). Его также объявили из-за гроз в Киеве и Киевской области.
На карте Укргидрометцетра можно увидеть, на какие области распространяется предупреждение (выделены желтым)
СПРАВКА. Желтый уровень опасности означает, что погодные условия – потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и бдительность, следить за сообщениями о возможных ухудшениях погоды.
- 26 мая сообщалось, что в Арктике зафиксировали рекордную жару.
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