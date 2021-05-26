Глобальное потепление. В Арктике зафиксировали рекордную жару

Метеорологи зафиксировали в Арктике "ошеломляющие волны тепла". 19 мая в отдельных районах температура составляла +30º и более, что является настоящим рекордом для этого месяца, пишет Independent.

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Такие температурные рекорды напрямую связаны с глобальным потеплением, поскольку таяние вечной мерзлоты приводит к выбросу метана в атмосферу, что еще больше усиливает парниковый эффект.

По мнению метеорологов, в будущем такие скачки резкого потепления будут наблюдаться все чаще.

Например, в ближайшие недели температура в Сибири не будет опускаться ниже +10º. В прошлом году температурный максимум в сибирском регионе составил +38º.

30 ноября 2020 года в Австралии зафиксировали самую жаркую ноябрьскую ночь.

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Дарья Мостовая

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