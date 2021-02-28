В России решили достать и "оживить" древние вирусы из вечной мерзлоты

Российские ученые из Института экспериментальной медицины собираются начать исследования древних бактерий и вирусов, которые извлекут из отложений вечной мерзлоты возрастом около 200 000 лет. Об этом заявил доктор медицинских наук Артемий Гончаров в комментарии пропагандистскому ресурсу РФ ТАСС.

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Ученые надеются, что эти микроорганизмы могут быть полезны в создании новых антибиотиков. "Отложения вечной мерзлоты находятся (в одном из районов Якутии – ред.) в ненарушенном виде на протяжении как минимум 200 000 лет. Мы попытаемся отыскать там древние бактерии, и, что самое главное – древние вирусы древних бактерий – бактериофаги", – говорит Гончаров.

Получить эти микроорганизмы, заявляет исследователь, можно после бурения там скважины и извлечения кернов (проб): "В марте мы отберем фрагменты кернов и начнем работать с ними микробиологическими и молекулярно-генетическими методами. А дальше переместим их в Санкт-Петербург и будем работать в лаборатории".

18 февраля ученые показали 3D-модель гигантского кратера в вечной мерзлоте.

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Владислав Сердюк

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