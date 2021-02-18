Загадка Арктики. Ученые показали 3D-модель гигантского кратера в вечной мерзлоте – фото

Создана 3D-модель строения и разработана теория происхождения кратеров в вечной мерзлоте на севере Сибири в России. Публикация об одной из 17-ти зафиксированных в регионе воронок доступна в журнале Geosciences.

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Обнаруженные в Арктике воронки считаются результатами мощных газовых выбросов. Они привлекли внимание общественности в 2014 году, когда 20-метровый кратер впервые увидели недалеко от Бованенковского газового месторождения.

Ученые полагают, что их образованию предшествует локальное накопление газа в полостях в верхних горизонтах мерзлоты, а увеличение газового давления в конечном итоге приводит к его взрывному выбросу.

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Такие кратеры недолговечны: за нескольких лет они заполняются водой и превращаются в небольшие озерца.

В статье речь идет о "свежей" воронке в центральной части полуострова Ямал, которая появилась летом 2020 года. Ее глубина – более 30 м, диаметр – до 25 м. Данные для построения модели получены в том числе за счет съемки с дрона.

Авторы считают, что результаты "однозначно свидетельствуют в пользу эндогенного механизма формирования полости за счет плавления льда снизу, газодинамического роста бугра пучения и выброса газа".

Ученые полагают, что до взрыва газа подземная полость имела сфероподобный свод, а ее дно – вытянутую эллиптическую форму.

"На основе накопленных знаний можно говорить о приуроченности объекта С17 к глубинному разлому и аномальному тепловому потоку Земли", – пишут исследователи.

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Евгений Пилипенко

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