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Загадка Арктики. Ученые показали 3D-модель гигантского кратера в вечной мерзлоте – фото

18.02.2021, 08:44
Загадка Арктики. Ученые показали 3D-модель гигантского кратера в вечной мерзлоте – фото - Фото
Фото: Сколтех/mdpi.com

Создана 3D-модель строения и разработана теория происхождения кратеров в вечной мерзлоте на севере Сибири в России. Публикация об одной из 17-ти зафиксированных в регионе воронок доступна в журнале Geosciences.

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Обнаруженные в Арктике воронки считаются результатами мощных газовых выбросов. Они привлекли внимание общественности в 2014 году, когда 20-метровый кратер впервые увидели недалеко от Бованенковского газового месторождения.

Ученые полагают, что их образованию предшествует локальное накопление газа в полостях в верхних горизонтах мерзлоты, а увеличение газового давления в конечном итоге приводит к его взрывному выбросу.

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Такие кратеры недолговечны: за нескольких лет они заполняются водой и превращаются в небольшие озерца.

Фото: Сколтех/mdpi.com

В статье речь идет о "свежей" воронке в центральной части полуострова Ямал, которая появилась летом 2020 года. Ее глубина – более 30 м, диаметр – до 25 м. Данные для построения модели получены в том числе за счет съемки с дрона.

Авторы считают, что результаты "однозначно свидетельствуют в пользу эндогенного механизма формирования полости за счет плавления льда снизу, газодинамического роста бугра пучения и выброса газа".

Иллюстрация: mdpi.com

Иллюстрация: mdpi.com

Ученые полагают, что до взрыва газа подземная полость имела сфероподобный свод, а ее дно – вытянутую эллиптическую форму.

"На основе накопленных знаний можно говорить о приуроченности объекта С17 к глубинному разлому и аномальному тепловому потоку Земли", – пишут исследователи.

Скриншот из видеозаписи

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Евгений Пилипенко
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