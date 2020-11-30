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Глобальное потепление. В Австралии зафиксировали самую жаркую ноябрьскую ночь

30.11.2020, 07:30
Глобальное потепление. В Австралии зафиксировали самую жаркую ноябрьскую ночь - Фото
Сидней, Австралия (Фото: ЕРА)

В некоторых городах Австралии была зафиксирована рекордно высокая температура этой ночью. Днем столбик термометра поднимался до 40-45º, а ночью температура составила 25,4º, что стало рекордом для страны в ноябре (до этого максимум был 24,8º), передает CNN.

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Метеорологи предсказывают, что такая картина может наблюдаться еще несколько дней, из-за чего будет значительно повышен уровень пожароопасности. Местная пожарная служба даже временно запретила жителям разжигать костры.

В правительстве беспокоятся, что в Австралии может повториться прошлогодняя история с пожарами – в то "черное лето" из-за интенсивных лесных пожаров и сильного ветра выгорело около 12 га леса и погибли 33 человека.

  • В октябре 2020 года в Киеве три ночи подряд фиксировали температурные рекорды по теплоте.

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Дарья Мостовая
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