Глобальное потепление. В Киеве три ночи подряд фиксируют температурные рекорды

Киевский температурный рекорд ночи на 9 октября держался 127 лет

Ночь на 9 октября в Киеве стала самой теплой за всю историю наблюдений, температурные рекорды в столице фиксируют уже третью ночь подряд. Об этом сообщает Центральная геофизическая лаборатория имени Бориса Срезневского.

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В ночь на 9 октября температура не опускалась ниже +13,4°С, предыдущий рекорд был в далеком 1893-м – не ниже +13,3°С.

В обсерватории сообщали ранее, что рекорды также были установлены:

– в ночь на 8 октября (не ниже +15,1°С, на 1,5°С побит предыдущий рекорд);

– в ночь на 7 октября (не ниже +14,5°С, на 0,7°С побит предыдущий рекорд).

В августе в США зафиксировали самую сильную жару на Земле за все время наблюдений.

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Марк Сировой

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