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Снег и минусовая температура. Во второй день лета в Карпатах стало еще холоднее

02.06.2021, 12:55
Снег и минусовая температура. Во второй день лета в Карпатах стало еще холоднее - Фото
Гора Поп Иван (фото - Черногорский горный горно-спасательный пост)

Во второй день лета на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах температура воздуха опустилась до -2°С. Об этом сообщает Черногорский горный горно-спасательный пост в Facebook.

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Утром 2 июня на горе было облачно, дул восточный ветер 10-12 м/с, а температура воздуха опустилась до отметки -2°С.

Также спасатели опубликовали фото заснеженной местности на горе Поп Иван.

Таким образом, по сравнению с первым днем лета, в Карпатах стало еще холоднее – 1 июня спасатели сообщали о температуре -1°С и тумане.

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 2 июня 2021 года, на юге и востоке Украины ожидаются дожди, температура воздуха поднимется не выше +20°С.

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Оксана Житнюк
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похолодаие Поп Иван погода снег Карпаты гора
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