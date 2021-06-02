Снег и минусовая температура. Во второй день лета в Карпатах стало еще холоднее

Во второй день лета на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах температура воздуха опустилась до -2°С. Об этом сообщает Черногорский горный горно-спасательный пост в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Утром 2 июня на горе было облачно, дул восточный ветер 10-12 м/с, а температура воздуха опустилась до отметки -2°С.

Также спасатели опубликовали фото заснеженной местности на горе Поп Иван.

Таким образом, по сравнению с первым днем лета, в Карпатах стало еще холоднее – 1 июня спасатели сообщали о температуре -1°С и тумане.

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 2 июня 2021 года, на юге и востоке Украины ожидаются дожди, температура воздуха поднимется не выше +20°С.

Читайте также: Какой будет погода этим летом и когда ждать потепления – прогноз главного синоптика страны

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.