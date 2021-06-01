Зима в первый день лета. На популярной в Карпатах локации мороз и снег – фото

В первый день лета стоит зимняя погода на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах. Об этом сообщает Черногорский горный горно-спасательный пост в Facebook.

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Как сообщается, утром температура на горе была -1°С, дул юго-восточный ветер 10-12 м/с, видимость ограничена до 30 метров.

На опубликованном фото видно покрытые снегом землю и пост спасателей.

По данным Укргидрометцентра, в целом в Украине 1 июня стоит прохладная погода: почти везде столбик термометра не превышает 20°С. В восточных, южных и центральных областях ожидаются дожди.

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Марк Сировой

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