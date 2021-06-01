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Спасатели предупредили о сильных дождях, ветре и грозах в четырех областях – карта

01.06.2021, 07:47
Спасатели предупредили о сильных дождях, ветре и грозах в четырех областях – карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, 1 июня, в четырех областях ожидается непогода с сильными дождями, ветром и грозами. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщается, 1 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях ожидаются значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с. В этих областях объявлен первый уровень опасности, желтый.

В ГСЧС также пишут, что 1 июня ожидаются дожди и местами грозы в южных, центральных и восточных областях, небольшой дождь ожидается и в Карпатах. Уровней опасности не присваивали другим регионам, кроме вышеперечисленных четырех областей.

СПРАВКА. Желтый уровень опасности означает, что погодные условия – потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и бдительность, следить за сообщениями о возможных ухудшениях погоды.
Марк Сировой
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