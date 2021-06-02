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Сегодня и завтра в Украине прохладно и дожди: карта погоды

02.06.2021, 07:39
Сегодня и завтра в Украине прохладно и дожди: карта погоды - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Сегодня, 2 июня 2021 года, на юге и востоке Украины ожидаются дожди, температура воздуха поднимется не выше 20 градусов. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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На западе Украины сегодня ожидается +15..+17 градусов, в Закарпатской области, центральных и южных областях +16..+18, на востоке +17..+19, в Крыму +18..+20.

В восточных, южных областях, в Крыму, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях ожидаются дожди.

Завтра, 3 июня, в западных и центральных областях, в Харьковской и Николаевской области +18..+20, в Закарпатской области +19..+21. В Луганской области +16..+18, в Одесской +17..+19, в остальных областях юга и востока, а также в Крыму +15..+17.

На юге и востоке, в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях – небольшие дожди и грозы.

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Денис Юдин
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