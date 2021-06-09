Турция начала чистить Мраморное море от слизи. Его объявят заповедной зоной – фото

В Турции Мраморное море начали очищать от слизи, а в дальнейшем его хотят объявить заповедной территорией. Об этом сообщает Reuters.

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В результате "атаки" слизи в водах Мраморного моря под угрозой оказались не только местные флора и фауна, но и рыболовная промышленность. Слизь забивает двигатели лодок и портит сети.

Министр окружающей среды Турции Мурат Курум сообщил, что Мраморное море планируют объявить заповедной зоной. По его словам, Турция теперь будет фильтровать сточные воды особо тщательно и планирует снизить уровень азота в акватории на 40%.

Сейчас для очистки морской поверхности и установки барьеров задействовано 25 лодок. Также 18 других судов работают над предотвращением распространения слизи.

6 июня 2021-го сообщалось о масштабном загрязнении Мраморного моря. Данная вспышка морской слизи в Турции считается крупнейшей в истории.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал опасения по поводу возможного распространения ила в Черное море.

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