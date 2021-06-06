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06.06.2021, 13:44

Мраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фото

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Мраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фото
Мраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фото
Мраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фотоМраморное море в Турции покрылось слизью. Эрдоган говорит об угрозе для Черного моря: фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал решить проблему крупнейшего в истории массового появления в Мраморном море "морской слизи", которая наносит ущерб морской флоре и фауне, а также рыболовству. Об этом пишет BBC

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"Морские сопли" или морская слизь – это естественный зеленый ил, который образуется, когда водоросли перегружены питательными веществами в результате жаркой погоды и загрязнения воды. Издание отмечает, что впервые подобное явление было обнаружено в Турции и Греции в 2007 году.

Как сообщается, данная вспышка морской слизи в Турции считается крупнейшей в истории – Эрдоган высказал опасения по поводу возможного распространения ила в Черное море.

"Я опасаюсь, что если это распространится на Черное море, то проблемы будут огромными. Мы должны предпринять этот шаг без промедления", – сказал Эрдоган.

Как отмечает Al Jazeera, ил виден над водой в виде слизистой серой пелены уже вдоль берегов Стамбула и соседних провинций. Подводные видео показали, что кораллы также покрыты им.

"Лодкам, курсирующим по Мраморному морю, приходится преодолевать серый ил, и некоторые рыбаки не могут работать, поскольку ил забивает их моторы и сети. Дайверы сообщают, что большое количество рыб и других видов умирают от удушья", – пишет ВВС.

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Фото – ЕРА

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Теги: Турция, Мраморное море, экология, глобальное потепление, слизь
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