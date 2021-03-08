Потепление может погрузить 40% населения мира в "смертельные условия" – ученые

Исследователи из Принстонского университета считают, что климатический кризис подталкивает тропические регионы планеты, где проживают свыше 40% населения Земли, к пределам адаптации для жизни человека. Об этом сообщает The Guardian.

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Климатологи выяснили, что при повышении среднегодовых температур на 1,5°C температура в тропиках может достигать 35°C, что является пределом адаптации человеческого тела к жаре. Сообщается, что при достижении этой температуры кожа не успевает терять тепло.

"Теоретически ни один человек не может выдержать температуру по влажному термометру выше 35°C, независимо от того, сколько воды он должен выпить", – добавил эксперт по климатическим рискам в университете Бойсе Моджтаба Садех.

Группа ученых изучила различные исторические данные и смоделировала, как изменятся экстремальные значения температур по мокрому термометру по мере того, как планета будет продолжать нагреваться.

СПРАВКА. Влажный термометр показывает, к какой внутренней температуре будет стремиться мокрое (влажное, смоченное, вспотевшее) тело человека.

В результате они обнаружили, что температура по мокрому термометру увеличивается примерно с той же скоростью, что и средняя тропическая температура.

По мнению ученых, существует опасность, что жители стран, находящиеся в регионах между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты, будут подвержены гипертермии.

СПРАВКА. Гипертермия – перегревание, накопление избыточного тепла в организме человека и животных с повышением температуры тела, вызванное внешними факторами, затрудняющими теплоотдачу во внешнюю среду или увеличивающими поступление тепла извне.

12 октября 2020 года генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гетерриш заявил, что XXI век может стать последним для человечества из-за экологических изменений.

27 октября российско-шведские ученые обнаружили, что замерзшие отложения метана в Северном Ледовитом океане, известные как "спящие гиганты углеродного цикла", начали выделяться в океан и атмосферу – это может ускорить глобальное потепление.

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Станислав Стороженко

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