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Потепление может погрузить 40% населения мира в "смертельные условия" – ученые

08.03.2021, 19:07
Потепление может погрузить 40% населения мира в
Иллюстративное фото (ЕРА)

Исследователи из Принстонского университета считают, что климатический кризис подталкивает тропические регионы планеты, где проживают свыше 40% населения Земли, к пределам адаптации для жизни человека. Об этом сообщает The Guardian

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Климатологи выяснили, что при повышении среднегодовых температур на 1,5°C температура в тропиках может достигать 35°C, что является пределом адаптации человеческого тела к жаре. Сообщается, что при достижении этой температуры кожа не успевает терять тепло.

"Теоретически ни один человек не может выдержать температуру по влажному термометру выше 35°C, независимо от того, сколько воды он должен выпить", – добавил эксперт по климатическим рискам в университете Бойсе Моджтаба Садех.

Группа ученых изучила различные исторические данные и смоделировала, как изменятся экстремальные значения температур по мокрому термометру по мере того, как планета будет продолжать нагреваться.

СПРАВКА. Влажный термометр показывает, к какой внутренней температуре будет стремиться мокрое (влажное, смоченное, вспотевшее) тело человека.

В результате они обнаружили, что температура по мокрому термометру увеличивается примерно с той же скоростью, что и средняя тропическая температура.

По мнению ученых, существует опасность, что жители стран, находящиеся в регионах между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты, будут подвержены гипертермии.

СПРАВКА. Гипертермия – перегревание, накопление избыточного тепла в организме человека и животных с повышением температуры тела, вызванное внешними факторами, затрудняющими теплоотдачу во внешнюю среду или увеличивающими поступление тепла извне.

Читайте также: Циркуляция воды в Атлантике худшая за 1000 лет: ученые говорят о необратимых последствиях

Станислав Стороженко
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