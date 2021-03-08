Потепление может погрузить 40% населения мира в "смертельные условия" – ученые
Исследователи из Принстонского университета считают, что климатический кризис подталкивает тропические регионы планеты, где проживают свыше 40% населения Земли, к пределам адаптации для жизни человека. Об этом сообщает The Guardian.
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Климатологи выяснили, что при повышении среднегодовых температур на 1,5°C температура в тропиках может достигать 35°C, что является пределом адаптации человеческого тела к жаре. Сообщается, что при достижении этой температуры кожа не успевает терять тепло.
"Теоретически ни один человек не может выдержать температуру по влажному термометру выше 35°C, независимо от того, сколько воды он должен выпить", – добавил эксперт по климатическим рискам в университете Бойсе Моджтаба Садех.
Группа ученых изучила различные исторические данные и смоделировала, как изменятся экстремальные значения температур по мокрому термометру по мере того, как планета будет продолжать нагреваться.
В результате они обнаружили, что температура по мокрому термометру увеличивается примерно с той же скоростью, что и средняя тропическая температура.
По мнению ученых, существует опасность, что жители стран, находящиеся в регионах между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты, будут подвержены гипертермии.
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