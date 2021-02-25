Циркуляция воды в Атлантике худшая за 1000 лет: ученые говорят о необратимых последствиях

Меридиональная опрокидывающая циркуляция воды в Атлантическом океане сейчас самая слабая за последнее тысячелетие – это может спровоцировать экстремальные погодные условия в Европе и повышение уровня моря на восточном побережье США. Об этом пишет The Guardian.

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По словам ученых, ухудшение циркуляции воды в Атлантике может ослабить течение Гольфстрим, что будет иметь "катастрофические последствия".

Исследователь Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия на климат считает, что ослабление циркуляции увеличит количество и силу штормов, обрушивающихся на западную часть Европы, а также принесет больше волн тепла на континент.

The Guardian пишет, что процесс ослабления циркуляции воды в океане зависит от того, продолжится ли глобальное потепление.

В случае, если ситуация останется прежней, потоки течений в Атлантике снизятся примерно на 34–45% к концу этого столетия, что может приблизить человечество к "переломному моменту", когда система циркуляции может стать безвозвратно нестабильной, отмечает издание.

Ослабление циркуляции в Атлантическом океане может не только ухудшить погоду в Европе и США. Помимо этого, могут быть нарушены морские экосистемы океана, считают ученые.

СПРАВКА. Гольфстрим - тёплое морское течение в Атлантическом океане. Благодаря Гольфстриму страны Европы, прилегающие к Атлантическому океану, отличаются более мягким климатом, нежели другие регионы на той же географической широте: массы тёплой воды обогревают находящийся над ними воздух, который западными ветрами переносится на Европу.

12 октября 2020 года генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гетерриш заявил, что XXI век может стать последним для человечества из-за экологических изменений.

27 октября российско-шведские ученые обнаружили, что замерзшие отложения метана в Северном Ледовитом океане, известные как "спящие гиганты углеродного цикла", начали выделяться в океан и атмосферу – это может ускорить глобальное потепление.

Станислав Стороженко

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