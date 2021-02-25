Циркуляция воды в Атлантике худшая за 1000 лет: ученые говорят о необратимых последствиях
Меридиональная опрокидывающая циркуляция воды в Атлантическом океане сейчас самая слабая за последнее тысячелетие – это может спровоцировать экстремальные погодные условия в Европе и повышение уровня моря на восточном побережье США. Об этом пишет The Guardian.
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По словам ученых, ухудшение циркуляции воды в Атлантике может ослабить течение Гольфстрим, что будет иметь "катастрофические последствия".
Исследователь Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия на климат считает, что ослабление циркуляции увеличит количество и силу штормов, обрушивающихся на западную часть Европы, а также принесет больше волн тепла на континент.
The Guardian пишет, что процесс ослабления циркуляции воды в океане зависит от того, продолжится ли глобальное потепление.
В случае, если ситуация останется прежней, потоки течений в Атлантике снизятся примерно на 34–45% к концу этого столетия, что может приблизить человечество к "переломному моменту", когда система циркуляции может стать безвозвратно нестабильной, отмечает издание.
Ослабление циркуляции в Атлантическом океане может не только ухудшить погоду в Европе и США. Помимо этого, могут быть нарушены морские экосистемы океана, считают ученые.
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