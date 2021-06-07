Футбол. В последнем матче перед Евро-2020 сборная Украины разгромила сборную Кипра

В Харькове сборная Украины по футболу одержала победу со счетом 4:0 над сборной Кипра в заключительном, третьем товарищеском матче на подготовительном сборе. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Из 26 футболистов, попавших в заявку на Евро, в протокол не были включены Тимчик, Сидорчук и Цыганков. Первую игру во время сбора проводили Зинченко, который присоединился к команде после финала Лиги чемпионов УЕФА, и Пятов.

Первые два гола забили Ярмоленко и Зинченко с пенальти. Разгромным счет сделали Яремчук, который завершил многоходовую комбинацию, и Ярмоленко, оформивший дубль благодаря рикошету.

Завтра сборная Украины отправляется в Бухарест, где будет базироваться во время Евро-2020. Стартуют на турнире украинцы 13 июня игрой с Нидерландами в Амстердаме.

Вчера, 6 июня 2021 года, была представлена форма сборной Украины на Евро-2020. На ней изображена карта Украины с временно оккупированным Крымом, а также есть слоганы "Слава Украине! Героям слава!".

В России возмутились тем, что на футболках изображены контуры страны вместе с оккупированным Крымом, и высказали надежду, что УЕФА запретит такую форму.

В УЕФА ответили, что форма разработана в соответствии с правилами.

Вадим Ребрина

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