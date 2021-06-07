Футбольные власти РФ хотят "запретить" форму сборной Украины на Евро-2020. В УАФ ответили

Футбольные власти России ожидают, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) "запретит" форму сборной Украины на Евро-2020, на которой изображен контур границ Украины с временно оккупированным РФ Крымом. Об этом заявил в комментарии Чемпионату почетный глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

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"В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму. Есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой не имеют права", – сказал он.

Каких-либо статей регламента УЕФА, запрещающих изображать на форме территорию страны в пределах международно признанных границ, Колосков не назвал.

На форму отреагировали и в администрации президента России Владимира Путина. Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что "регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА", отвечая на вопрос, будет ли РФ препятствовать использованию формы, если сборная Украины попадет на матч 1/4 финала Евро в Санкт-Петербург, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

Глава комитета сборных в Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич заявил в интервью Meta Ratings, что "наглые требования" россиян не выдерживают критики. "Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать", – сказал он.

Маркевич также посоветовал "экспертам" из РФ "заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и гимном".

Вчера была представлена форма сборной Украины на Евро-2020. На ней изображена карта Украины с временно оккупированным Крымом, а также есть слоганы "Слава Украине! Героям слава!".

Евро-2020 должно было состояться в прошлом году, но было перенесено из-за пандемии коронавируса на 2021-й. У турнира не будет страны-хозяйки, он пройдет в разных городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Сборная Украины стартует на Евро 13 июня. В группе украинцев – Нидерланды (действующий победитель Лиги наций УЕФА), Северная Македония и Австрия. В группе украинцы будут играть в Амстердаме и Бухаресте.

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Марк Сировой

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