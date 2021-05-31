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"Всегда хотел". Чемпион мира по футболу отказался от сборной Украины в пользу Грузии

31.05.2021, 09:32
Георгий Цитаишвили с футболкой сборной Грузии (фото - Georgian Football Federation, Facebook)

Чемпион мира по футболу в составе сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили стал гражданином Грузии и получил право выступать за сборную этой страны. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии.

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Как сообщается, 20-летний Цитаишвили получил грузинский паспорт вместе с правом выступать за сборную Грузии. Ему уже подарили футболку национальной команды.

"Я всегда хотел играть за сборную Грузии, мои родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель", – прокомментировал событие футболист.

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Цитаишвили добавил, что сейчас тренируется индивидуально, так как сезон закончился. Он пообещал болельщикам отдавать все силы, когда выйдет на поле в футболке сборной Грузии.

Ранее Цитаишвили выступал за юношеские сборные Украины – от U-16 до U-21. Вместе со сборной U-20 выиграл юношеский Чемпионат мира в 2019 году, забил один из голов в финале турнира. За взрослую сборную Украины он не заигран.

  • Цитаишвили родился в 2000 году в Израиле, где играл его отец – футболист Климентий Цитаишвили.
  • В 11 лет Цитаишвили попал в академию "Динамо" Киев. За этот клуб он дебютировал на взрослом уровне в возрасте 17 лет, выйдя на замену в финале Кубка Украины с "Шахтером".
  • Зимой 2020-го на правах аренды перешел в полтавскую "Ворсклу". Успел сыграть четыре матча и забить один гол, однако в марте 2021-го получил травму и выбыл до конца сезона.

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Марк Сировой
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