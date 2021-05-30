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Зинченко плакал после финала ЛЧ: он признан лучшим в "Сити", но допустил роковую ошибку

30.05.2021, 09:12
Зинченко плакал после финала ЛЧ: он признан лучшим в
Александр Зинченко после финала Лиги чемпионов (фото - ЕРА)

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко плакал после финала Лиги чемпионов с "Челси", в котором допустил результативную ошибку. Несмотря на нее, статистический портал WhoScored признал украинца лучшим игроком в составе манкунианцев.

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Зинченко появился на поле в стартовом составе. Он играл на позиции левого защитника, часто смещался в центральную зону при позиционных атаках, помогая партнерам с передачами.

Однако на 42-й минуте Зинченко не углядел за атакующим полузащитником "Челси" Каем Хавертцом. Немец "отклеился" от украинца, вышел на рандеву с голкипером Эдерсоном и переиграл его, забив гол в пустые ворота.

Этот мяч был единственным во встрече и подарил "Челси" победу. "Манчестер Сити" остановился за шаг до первого в истории клуба трофея ЛЧ – самого престижного в европейском клубном футболе.

После финального свистка Зинченко рухнул на газон и лежал, упершись лицом в траву. Его долго успокаивали партнеры и персонал клуба. На церемонии награждения он был заплаканным и сразу же снял серебреную медаль, которую повесил на его шею президент УЕФА Александер Чеферин.

Несмотря на роковую ошибку, WhoScored признал Зинченко лучшим игроком матча в составе "Ман Сити". Он набрал 7,0 баллов, наиболее близки к нему были коллеги по обороне Рубен Диаш (6,9) и Кайл Уокер (6,8).

Лучшим игроком среди обеих команд WhoScored считает автора решающего гола Кая Хавертца, при этом УЕФА назвал лучшим опорного полузащитника "Челси" Нголо Канте.

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Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

  • Вчера в Порту на стадионе "Драгау" состоялся финал Лиги чемпионов. Лондонский "Челси" со счетом 0:1 оказался сильнее "Манчестер Сити" и во второй раз в истории выиграл ЛЧ.
  • Лигу Европы в этом году выиграл "обидчик" киевского "Динамо" – испанский "Вильярреал". В финале испанцы обыграли "Манчестер Юнайтед" в драматичной серии пенальти.
  • В начале сезона 2021/22 "Челси" и "Вильярреал" разыграют между собой Суперкубок УЕФА.

Читайте также: Из-за Суперлиги. УЕФА открыл дела против трех топ-клубов Европы

Марк Сировой
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Александр Зинченко Лига чемпионов ЛЧ финал челси манчестер сити кай хавертц
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