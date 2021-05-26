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Из-за Суперлиги. УЕФА открыл дела против трех топ-клубов Европы

26.05.2021, 09:12
Из-за Суперлиги. УЕФА открыл дела против трех топ-клубов Европы - Фото
Президент УЕФА Александер Чеферин (фото - ЕРА)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела против трех клубов-инициаторов создания Суперлиги – проекта полузакрытого и неподконтрольного УЕФА турнира. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

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Как отмечается, после расследования инспекторов по этике и дисциплине, начатого в связи с проектом Суперлиги, УЕФА открыл дисциплинарные дела против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Это единственные из 12 клубов-инициаторов Суперлиги, которые до сих пор не вышли из проекта.

В Союзе пока не называют деталей производства, но говорят, что оно было открыто из-за возможных нарушений клубами правовой базы УЕФА.

Ранее УЕФА наказал девять клубов, которые инициировали Суперлигу, но вышли из проекта. Клубы принесли публичные извинения, обязались выплатить 15 млн евро на развитие детско-юношеского и массового футбола, а также согласились на сокращение призовых в европейских турнирах на 5% в одном сезоне.   

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Марк Сировой
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уефа Барселона Реал Ювентус суперлига футбол
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