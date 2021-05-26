Из-за Суперлиги. УЕФА открыл дела против трех топ-клубов Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела против трех клубов-инициаторов создания Суперлиги – проекта полузакрытого и неподконтрольного УЕФА турнира. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

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Как отмечается, после расследования инспекторов по этике и дисциплине, начатого в связи с проектом Суперлиги, УЕФА открыл дисциплинарные дела против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Это единственные из 12 клубов-инициаторов Суперлиги, которые до сих пор не вышли из проекта.

В Союзе пока не называют деталей производства, но говорят, что оно было открыто из-за возможных нарушений клубами правовой базы УЕФА.

Ранее УЕФА наказал девять клубов, которые инициировали Суперлигу, но вышли из проекта. Клубы принесли публичные извинения, обязались выплатить 15 млн евро на развитие детско-юношеского и массового футбола, а также согласились на сокращение призовых в европейских турнирах на 5% в одном сезоне.

19 апреля стало известно, что 12 топ-клубов Европы создают Суперлигу. В УЕФА пригрозили исключить клубы из национальных чемпионатов, а их футболистов – из сборных.

21 апреля о выходе из турнира заявили шесть английских клубов, а также лидеры чемпионатов Испании и Италии.

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Марк Сировой

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