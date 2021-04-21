Футбол. Все клубы из Англии покидают скандальную Суперлигу

Все шесть клубов из Англии, которые должны были участвовать в скандальной полузакрытой и независимой от УЕФА Суперлиге, покидают турнир еще до его начала. Об этом говорится в заявлениях на сайтах клубов.

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Таким образом из Суперлиги выходят "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

В "Ман Юнайтед" сказали, что внимательно прислушались к фанатам, правительству Великобритании и другим ключевым заинтересованным сторонам. Исполнительный вице-президент Эд Вудворд покинет клуб в конце года.

"Мы в последние дни прислушивались к вам (фанатам, – ред.) и более широкому футбольному сообществу, мы выходим из предложенной Суперлиги. Мы совершили ошибку и приносим извинения за нее", – говорится в заявлении "Арсенала".

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В "Челси" посчитали, что участие в Суперлиге – не в интересах клуба, болельщиков или футбольного сообщества в целом. Вчера у стадиона команды около 1000 болельщиков протестовали против ее участия в турнире, отмечает BBC News.

В "Ливерпуле" заявили, что услышали позиции ключевых участников процесса. Вчера капитан команды Джордан Хендерсон от имени игроков выступил против турнира.

В "Тоттенхэме" же извинились за беспокойство и расстроенные чувства, которые могла вызвать Суперлига, однако настаивают: система управления футболом должна развиваться, а не стоять на месте.

В "Ман Сити" не давали объяснений, а лишь подтвердили, что клуб начал процедуры по выходу из турнира.

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александр Чефирин приветствовал решение англичан, передает BBC. "Сейчас важно то, что мы идем дальше, восстанавливаем единство, которое было в игре до этого, и вместе продвигаемся вперед", – сказал он.

19 апреля 12 топ-клубов Европы заявили, что создают полузакрытый турнир Суперлига. Они хотели сами управлять им и получать прибыль, оставив в стороне УЕФА, которое сейчас руководит европейскими турнирами.

В УЕФА пригрозили исключить клубы из национальных чемпионатов, а их футболистов – из сборных.

Турнир также раскритиковали премьер Британии Джонсон и глава Фифа Инфантино.

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Марк Сировой

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