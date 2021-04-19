Футбол. 12 топ-клубов Европы создают Суперлигу – УЕФА хочет остановить "циничный проект"

12 ведущих футбольных клубов Европы объявили о согласии создать новый турнир – Суперлигу. Об этом говорится в заявлении на сайте мадридского Реала, одного из инициаторов Суперлиги. Европейский футбольный союз УЕФА выступил резко против такого турнира, назвав проект "циничным".

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Как отмечается, согласие на создание турнира дали "Милан", "Арсенал", "Атлетико Мадрид", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм". Еще трем клубам предложат присоединиться в ближайшее время.

В заявлении на сайте "Челси" уточняется, что Суперлига будет управляться клубами-основателями.

СПРАВКА. Клубы-инициаторы Суперлиги можно назвать ведущими в Европе лишь условно. Например, "Реал" – рекордсмен по числу побед в Лиге чемпионов УЕФА, а "Тоттенхэм" лишь однажды выходил в финал. Также в списке нет действующего победителя ЛЧ "Баварии" и полуфиналиста ЛЧ этого сезона – "ПСЖ".



Сейчас в Европе существует два основных континентальных клубных турнира – ЛЧ и Лига Европы. Оба управляются УЕФА.

В "Реале" заявили, что в последние месяцы клубы консультировались по поводу новых форматов европейских турниров с "руководящими органами (УЕФА, – ред.)", однако "не увидели" предложений, как получить больше матчей "более высокого качества" и привлечь дополнительные финансовые ресурсы для всего футбольного мира.

Клубы-основатели рассчитывают на такой формат Суперлиги:

– Будет 20 клубов-участников: 15 клубов-основателей и пять дополнительных команд, которые будут квалифицироваться ежегодно на основе результатов предыдущего сезона;

– Будет две группы по 10 команд, по два матча каждого соперника с каждым. Первые три места автоматически выходят в четвертьфинал. Клубы, занявшие четвертое и пятое места, разыграют еще две путевки в 1/4 в двухматчевом плей-офф. В раундах 1/4 и 1/2 будут проводиться по два матча между соперниками, в финале – один.

– Матчи будут проводиться в середине недели, а участники Суперлиги также продолжат играть в национальных чемпионатах.

"Клубы-основатели с нетерпением ждут обсуждения с УЕФА и ФИФА (всемирной федерацией футбола, – ред.) возможности совместной работы над достижением наилучших результатов для новой Лиги и футбола в целом", – говорится в заявлении на сайте Челси.

Однако еще до официального объявления решения о создании Суперлиги УЕФА выступило с совместным заявлением с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии. В УЕФА заявили, что не прекратят общих усилий, чтобы "остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность".

В УЕФА пригрозили, что могут наложить такие санкции в случае создания Суперлиги:

– запретить всем клубам-участникам Суперлиги играть в национальных чемпионатах, а также в любых турнирах на национальном, европейском или мировом уровне;

– запретить футболистам-участникам Суперлиги выступать за национальные сборные.

Также раскритиковал турнир премьер Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, Суперлига нанесет большой ущерб футболу, а клубы-создатели должны ответить перед своими болельщиками и более широким футбольным сообществом, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги.

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По результатам этого еврокубкового сезона Украина потеряла прямую путевку в Лигу чемпионов.

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Марк Сировой

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