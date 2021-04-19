UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Футбол. 12 топ-клубов Европы создают Суперлигу – УЕФА хочет остановить "циничный проект"

19.04.2021, 07:37
Футбол. 12 топ-клубов Европы создают Суперлигу – УЕФА хочет остановить
Реал - Ливерпуль (фото - ЕРА)

12 ведущих футбольных клубов Европы объявили о согласии создать новый турнир – Суперлигу. Об этом говорится в заявлении на сайте мадридского Реала, одного из инициаторов Суперлиги. Европейский футбольный союз УЕФА выступил резко против такого турнира, назвав проект "циничным".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, согласие на создание турнира дали "Милан", "Арсенал", "Атлетико Мадрид", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм". Еще трем клубам предложат присоединиться в ближайшее время.

В заявлении на сайте "Челси" уточняется, что Суперлига будет управляться клубами-основателями.

СПРАВКА. Клубы-инициаторы Суперлиги можно назвать ведущими в Европе лишь условно. Например, "Реал" – рекордсмен по числу побед в Лиге чемпионов УЕФА, а "Тоттенхэм" лишь однажды выходил в финал. Также в списке нет действующего победителя ЛЧ "Баварии" и полуфиналиста ЛЧ этого сезона – "ПСЖ". 

Сейчас в Европе существует два основных континентальных клубных турнира – ЛЧ и Лига Европы. Оба управляются УЕФА.

В "Реале" заявили, что в последние месяцы клубы консультировались по поводу новых форматов европейских турниров с "руководящими органами (УЕФА, – ред.)", однако "не увидели" предложений, как получить больше матчей "более высокого качества" и привлечь дополнительные финансовые ресурсы для всего футбольного мира.  

Клубы-основатели рассчитывают на такой формат Суперлиги:

–  Будет 20 клубов-участников: 15 клубов-основателей и пять дополнительных команд, которые будут квалифицироваться ежегодно на основе результатов предыдущего сезона;

– Будет две группы по 10 команд, по два матча каждого соперника с каждым. Первые три места автоматически выходят в четвертьфинал. Клубы, занявшие четвертое и пятое места, разыграют еще две путевки в 1/4 в двухматчевом плей-офф. В раундах 1/4 и 1/2 будут проводиться по два матча между соперниками, в финале – один.

– Матчи будут проводиться в середине недели, а участники Суперлиги также продолжат играть в национальных чемпионатах.

"Клубы-основатели с нетерпением ждут обсуждения с УЕФА и ФИФА (всемирной федерацией футбола, – ред.) возможности совместной работы над достижением наилучших результатов для новой Лиги и футбола в целом", – говорится в заявлении на сайте Челси.

Однако еще до официального объявления решения о создании Суперлиги УЕФА выступило с совместным заявлением с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии. В УЕФА заявили, что не прекратят общих усилий, чтобы "остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность".

В УЕФА пригрозили, что могут наложить такие санкции в случае создания Суперлиги:

– запретить всем клубам-участникам Суперлиги играть в национальных чемпионатах, а также в любых турнирах на национальном, европейском или мировом уровне;

– запретить футболистам-участникам Суперлиги выступать за национальные сборные.

Также раскритиковал турнир премьер Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, Суперлига нанесет большой ущерб футболу, а клубы-создатели должны ответить перед своими болельщиками и более широким футбольным сообществом, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги.

Читайте также: УАФ пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов, игравших за сборные террористов – список

Читайте также: Футболист сборной Украины повторил достижение легендарного Луиша Фигу в Серии А

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Барселона Лига чемпионов Реал уефа ман сити суперлига
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 