Футбол. Украина потеряла прямую путевку в Лигу чемпионов

Украина потеряла прямую путевку в Лигу чемпионов, которую получал победитель Украинской Премьер-лиги. Об этом стало известно, исходя из рейтинга национальных ассоциаций УЕФА.

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Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" проиграли все четыре матча в 1/8 Лиги Европы и вылетели из еврокубков. В связи с этим Украинская ассоциация футбола потеряла шансы на обход шотландской в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА – и занимает в нем 12-е место.

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Согласно регламенту Лиги чемпионов, 12 место не дает права победителю национального чемпионата напрямую играть в групповом этапе ЛЧ. Для выхода в него чемпиону надо пройти квалификационный раунд плей-офф, который состоит из двух матчей с одним соперником. Серебряный же призер должен будет пройти в квалификации трех соперников (по два матча с каждым), чтобы выйти в группу ЛЧ.

СПРАВКА. Рейтинг национальных ассоциаций УЕФА формируется на основании результатов клубов из конкретной страны в еврокубках за последние пять сезонов. Он обновляется после каждого раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. По рейтингу определяется, сколько команд будут играть от конкретной страны в будущих еврокубковых турнирах и с какого раунда.

В 1/8 Лиги Европы "Динамо" дважды проиграло "Вильярреалу" – 0:2 дома и 2:0 на выезде.

"Шахтер" в 1/8 ЛЕ два раза проиграл "Роме" – 3:0 на выезде и 1:2 дома.

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Марк Сировой

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