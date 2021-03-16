Ездил на автомобиле не от спонсоров клуба. "Бавария" оштрафует Комана на 50 000 евро

Руководство футбольного клуба "Бавария" оштрафует полузащитника Кингсли Комана за то, что тот приехал на тренировку на Mercedes, а не на Audi или Volkswagen, которые являются спонсорами клуба. Размер штрафа по контракту составит 50 000 евро, пишет Bild.

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Как отметили в "Баварии", во всех контрактах с футболистами у них есть обязательное условие – пользоваться только машинами, предоставленными спонсорами. Коман же решил нарушить правило, приехав на тренировку на личном авто.

При въезде на территорию клуба охранник отказался пускать футболиста на Mercedes на подземную стоянку, что вынудило игрока оставить машину на проезжей части. После этого случая руководство приняло решение оштрафовать Комана – что стало уже вторым таким случаем в его карьере.

В январе 2019 года Роналду получил два года условно и штраф за уклонение от налогов.

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Дарья Мостовая

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