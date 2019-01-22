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Боты:
22.01.2019, 14:26

Роналду получил два года условно и штраф за уклонение от налогов

Роналду получил два года условно и штраф за уклонение от налогов - Фото
Фото: EPA

Из материалов дела стало известно, что Роналду в 2011-2014 годах не выплатил $16,7 млн

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Мадридский суд приговорил Криштиану Роналду к двум годам условно за уклонение от уплаты налогов. Об этом пишет AP.

Сообщается, что футболист признал свою вину и подписал соглашение, согласно которому он обязуется выплатить $21,6 млн штрафа.

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Все заседание суда длилось всего лишь 45 минут. 

В 2017 Роналду предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов во время его выступления за мадридский "Реал" в 2011-2014 годах.

Тогда оказалось, что футболист использовал подставные компании для того, чтобы скрыть $16,7 млн.

Отмечается, что кроме дела об уклонении от налогов, Роналду обвиняют еще и в сексуальном насилии.

Этим летом португалец перебрался в туринский "Ювентус" и уже успел выиграть с ним первый трофей.

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Теги: криштиану роналду, уклонение от налогов, футбол, спорт
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