Удар головой Роналду помог "Ювентусу" установить рекорд: видео

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"Ювентус" обыграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии

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Удачная позиция и результативный ассист помогли португальцу Криштиану Роналду завоевать первый трофей в составе "Ювентуса", который в восьмой раз завоевал Суперкубок Италии в матче против "Милана". 

Финальный поединок прошел на спортивной арене в Джидде в Саудовской Аравии.

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Суперкубок Италии:

"Ювентус" - "Милан" - 1:0
Гол: Роналду, 61 

На 61-й минуте Пьянич сделал результативный ассист, забросив мяч за спины защитников. Роналду был перед воротами и перенаправил мяч головой (1:0).

На 73-й минуте соперники туринцев остались в меньшинстве - с поля удалили Франка Кесси, который играет на правах аренды. 

"Ювентус" в рекордный восьмой раз завоевал Суперкубок Италии. Для Роналду это первый трофей в составе итальянской команды.  

Криштиану Роналду (фото - FIFA.com)

Фото: twitter/juventusfc

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Теги: футбол, футболист, криштиану роналду, Ювентус, гол, милан, суперкубок италии, гол головой
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