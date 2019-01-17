Удар головой Роналду помог "Ювентусу" установить рекорд: видео

Удачная позиция и результативный ассист помогли португальцу Криштиану Роналду завоевать первый трофей в составе "Ювентуса", который в восьмой раз завоевал Суперкубок Италии в матче против "Милана".

Финальный поединок прошел на спортивной арене в Джидде в Саудовской Аравии.

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Суперкубок Италии:

"Ювентус" - "Милан" - 1:0

Гол: Роналду, 61

На 61-й минуте Пьянич сделал результативный ассист, забросив мяч за спины защитников. Роналду был перед воротами и перенаправил мяч головой (1:0).

На 73-й минуте соперники туринцев остались в меньшинстве - с поля удалили Франка Кесси, который играет на правах аренды.

"Ювентус" в рекордный восьмой раз завоевал Суперкубок Италии. Для Роналду это первый трофей в составе итальянской команды.

Криштиану Роналду (фото - FIFA.com)

Фото: twitter/juventusfc