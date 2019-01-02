Роналду установил неспортивный рекорд

Криштиану Роналду (фото - EPA)

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в мире пользователем Instagram, у которого 150 миллионов подписчиков.

По количеству фолловеров он опередил популярных певиц Селену Гомес (144,5 млн подписчиков) и Ариану Гранде (141,3 млн).

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Среди других футболистов пользователи соцсети интересуются страницей форварда французского "Пари Сен-Жермена" Неймара (108,9 млн фолловеров) и нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси (105,1 млн).

Криштиану Роналду стал самой популярной знаменитостью в Instagram в октябре 2018 года, отодвинув на второе место Селена Гомес.

28 декабря сообщалось, что Instagram отменила внезапно вышедшее обновление приложения, которое у многих пользователей вызвало недоумение. Новшество заключалось в том, что для просмотра ленты фотографий ее было нужно пролистывать горизонтально, а не снизу вверх, как привыкли пользователи.