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Футбол. "Динамо" проиграло первый матч 1/8 финала Лиги Европы

11.03.2021, 22:46
Футбол.
Фото: villarrealcf.es

Киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграло испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:2. Матч проходил на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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У испанцев голы забили Пау Торрес (30 минута) и Рауль Альбиоль (52 минута).

Ответный матч пройдет в Испании 18 марта.

На пути к 1/8 ЛЕ "Динамо" обыграло бельгийский "Брюгге" (2:1 по сумме двух матчей) на стадии 1/16 финала. "Вильярреал" прошел "Ред Булл Зальцбург" (4:1 по сумме двух матчей).

Это первый проигрыш "Динамо" после зимнего перерыва. В Чемпионате Украины киевляне победили "Олимпик" (3:1), "Львов" (1:4) и "Минай" (3:0), однако потеряли очки с "Десной" (1:1). В Кубке Украины возглавляемая Мирчей Луческу команда прошла "Колос" (0:0, 4:3 в серии пенальти). "Динамо" идет на первом месте в УПЛ и увеличило отрыв от "Шахтера" до четырех очков.

Также сегодня в 1/8 Лиги Европы донецкий "Шахтер" играет с "Ромой" из Рима.

Вадим Ребрина
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футбол динамо Лига Европы
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