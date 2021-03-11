Сегодня в 1/8 Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет с "Ромой" из Рима. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

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"Шахтер" неуверенно начал вторую часть сезона после зимней паузы. "Горняки" сенсационно вылетели от перволигового "Агробизнеса" (1:0) из Кубка Украины, проиграли в Чемпионате Украины "Заре" (0:1) и со скандалом обыграли "Олимпик" (0:1, у "Олимпика" отменили гол). В то же время в 1/16 ЛЕ "Шахтер" обыграл "Маккаби" Тель-Авив (общий счет – 3:0).

В УПЛ дончане идут на втором месте, отставание от "Динамо" увеличилось до четырех очков.

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"Рома", которую тренирует экс-наставник "Шахтера" Пауло Фонсека, в 1/16 ЛЕ обыграла португальскую "Брагу" (5:1 по сумме двух матчей). В чемпионате Италии в последних шести матчах римляне уступили прямым конкурентам "Милану" (1:2) и "Ювентусу" (2:0), потеряли очки с аутсайдером "Беневенто" (0:0). Перед игрой с "Шахтером" минимально победили "Дженоа" (1:0).

В Серии А "Рома" идет на четвертом месте. До третьего "Ювентуса" – два очка.

"Шахтер" шесть раз играл с "Ромой" в еврокубках. В 2006-м – в групповом этапе Лиги чемпионов (поражение 4:0 и победа 1:0), в 2011-м в 1/16 ЛЧ (победа 6:2 по сумме двух матчей) и в 2018-м в 1/16 ЛЧ (2:2, поражение "Шахтера", преимущество выездного гола было у "Ромы").

Матч 1/8 Лиги Европы "Рома" – "Шахтер" состоится в четверг 11 марта на "Стадио Олимипико" в Риме в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть онлайн трансляцию матча можно будет на канале Футбол 2, платформах OLL.TV и MEGOGO.

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Марк Сировой

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