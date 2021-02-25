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25.02.2021, 22:42

Лига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фото

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Лига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фото
Лига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фото
Лига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фотоЛига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фото

Сегодня, 25 февраля, в Киеве донецкий "Шахтер" победил тель-авивский "Маккаби" во втором матче в 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий этап турнира.

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Игра закончилась со счетом 1:0.

На 66-ой минуте матча Тете получил право на пенальти, который успешно реализовал Жуниор Мораес.

В первом поединке "Шахтер" обыграл в Израиле "Маккаби" со счетом 0:2

Для прохода в 1/8 Лиги Европы "горняков" устраивала сегодня любая ничья или даже поражение со счетом 0:1.

  • За прошедшие две недели сыграны все матчи 1/8 Лиги чемпионов: "Барселона" – "ПСЖ" (1:4), "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" (0:2), "Порту" – "Ювентус" (2:1), "Севилья" - "Боруссия" Дортмунд – (2:3), "Атлетико" – "Челси" (0:1), "Лацио" – "Бавария" (1:4), "Аталанта" – "Реал" (0:1) и "Боруссия" Менхенгладбах – "Манчестер Сити" (0:2).

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Теги: шахтер, маккаби, футбол, Лига Европы
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