Лига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фото

Сегодня, 25 февраля, в Киеве донецкий "Шахтер" победил тель-авивский "Маккаби" во втором матче в 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий этап турнира.
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Игра закончилась со счетом 1:0.
На 66-ой минуте матча Тете получил право на пенальти, который успешно реализовал Жуниор Мораес.
В первом поединке "Шахтер" обыграл в Израиле "Маккаби" со счетом 0:2.
Для прохода в 1/8 Лиги Европы "горняков" устраивала сегодня любая ничья или даже поражение со счетом 0:1.
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