"Трюк". Гранд английского футбола "Ман Сити" показал технику украинца Зинченко – видео
01.03.2021, 13:18
Александр Зинченко (фото - ЕРА)
Гранд английского футбола "Манчестер Сити" опубликовал в Instagram видео с трюком Александра Зинченко, который выступает за эту команду, а также – сборную Украины.
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На ролике Зинченко несколько раз подбивает мяч головой, а затем удерживает вращающуюся вокруг своей оси сферу на лбу.
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Судя по нашивке на тренировочной кофте Зинченко, видео было снято на предматчевой разминке в игре Лиги чемпионов. На прошлой неделе "Ман Сити" обыграли в ЛЧ "Боруссию" Менхенгладбах (0:2).
СММ-менеджеры "Ман Сити" написали, что ждут следующего трюка от украинца.
- 15 февраля футболист сборной Украины и "Ференцвароша" Игорь Харатин показал трюк и забил гол с нулевого угла.
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