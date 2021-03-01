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"Трюк". Гранд английского футбола "Ман Сити" показал технику украинца Зинченко – видео

01.03.2021, 13:18
Александр Зинченко (фото - ЕРА)

Гранд английского футбола "Манчестер Сити" опубликовал в Instagram видео с трюком Александра Зинченко, который выступает за эту команду, а также – сборную Украины.

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На ролике Зинченко несколько раз подбивает мяч головой, а затем удерживает вращающуюся вокруг своей оси сферу на лбу.

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Публикация от Manchester City (@mancity)

Судя по нашивке на тренировочной кофте Зинченко, видео было снято на предматчевой разминке в игре Лиги чемпионов. На прошлой неделе "Ман Сити" обыграли в ЛЧ "Боруссию" Менхенгладбах (0:2).

СММ-менеджеры "Ман Сити" написали, что ждут следующего трюка от украинца.

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Марк Сировой
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