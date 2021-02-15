"Маэстро". Футболист сборной Украины показал трюк и забил с нулевого угла – видео

Футболист сборной Украины и венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин показал трюк с мячом в своем Instagram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Спортсмен стоял в районе углового флажка. Он дважды технично перебросил мяч через голову, а затем технично ударил с подрезкой, забив в пустые ворота с нулевого угла.

Харатин скромно подписал видео: "Когда у тебя выходной". А в комментариях уже собрались некоторые известные люди.

Смотрите также: Стиль Ибрагимовича. В Венгрии забили гол карате-ударом – видео

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Igor Kharatin (@igor_kharatin)

"Пэрфекто, маэстро", – написал футболист черниговской "Десны" и экс-игрок молодежной сборной Павел Полегенько.

"Та ну нет!" – не поверил увиденному теннисист Сергей Стаховский.

Репост видео с трюком Харатина уже сделала Украинская ассоциация футбола. А пользователи отмечают в комментариях популярнейший в Instagram футбольный паблик 433, чтобы и его модераторы обратили внимание на ролик.

12 февраля сообщалось, что украинский форвард Роман Яремчук забил важный гол с разворота за бельгийский "Гент".

Читайте также: "Вы серьезно?" ФК "Шахтер" возмутился списком лучших тренеров Украины от УАФ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.