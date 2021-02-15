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"Маэстро". Футболист сборной Украины показал трюк и забил с нулевого угла – видео

15.02.2021, 14:36
Игорь Харатин (фото - ЕРА)

Футболист сборной Украины и венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин показал трюк с мячом в своем Instagram.

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Спортсмен стоял в районе углового флажка. Он дважды технично перебросил мяч через голову, а затем технично ударил с подрезкой, забив в пустые ворота с нулевого угла.

Харатин скромно подписал видео: "Когда у тебя выходной". А в комментариях уже собрались некоторые известные люди.

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Публикация от Igor Kharatin (@igor_kharatin)

"Пэрфекто, маэстро", – написал футболист черниговской "Десны" и экс-игрок молодежной сборной Павел Полегенько.

"Та ну нет!" – не поверил увиденному теннисист Сергей Стаховский.

Репост видео с трюком Харатина уже сделала Украинская ассоциация футбола. А пользователи отмечают в комментариях популярнейший в Instagram футбольный паблик 433, чтобы и его модераторы обратили внимание на ролик.

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Марк Сировой
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игорь харатин трюк финт гол Ференцварош сборная украины футбол видео
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