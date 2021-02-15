"Маэстро". Футболист сборной Украины показал трюк и забил с нулевого угла – видео
Футболист сборной Украины и венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин показал трюк с мячом в своем Instagram.
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Спортсмен стоял в районе углового флажка. Он дважды технично перебросил мяч через голову, а затем технично ударил с подрезкой, забив в пустые ворота с нулевого угла.
Харатин скромно подписал видео: "Когда у тебя выходной". А в комментариях уже собрались некоторые известные люди.
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"Пэрфекто, маэстро", – написал футболист черниговской "Десны" и экс-игрок молодежной сборной Павел Полегенько.
"Та ну нет!" – не поверил увиденному теннисист Сергей Стаховский.
Репост видео с трюком Харатина уже сделала Украинская ассоциация футбола. А пользователи отмечают в комментариях популярнейший в Instagram футбольный паблик 433, чтобы и его модераторы обратили внимание на ролик.
- 12 февраля сообщалось, что украинский форвард Роман Яремчук забил важный гол с разворота за бельгийский "Гент".
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