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Стиль Ибрагимовича. В Венгрии забили гол карате-ударом – видео видео

15.02.2021, 08:55
Гол Золтана Хорвата за Кишварду в Чемпионате Венгрии (скриншо видео TS Kisvarda FC)
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Нападающий венгерской "Кишварды" Золтан Хорват забил шедевральный гол в ворота "ЗТЕ" в стиле знаменитого форварда Златана Ибрагимовича.

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Футболист отметился на 90+4 минуте, когда счет был 1:1. Он принял мяч спиной к воротам, но тот подскочил выше уровня груди нападающего. Хорват не растерялся и, словно каратист, мощным ударом боковыми ножницами забил в дальнюю девятку. Смотрите гол на видео с 02:50.

Гол стал для "Кишварды" победным. Она занимает пятое место в Чемпионате Венгрии, а "ЗТЕ" – 10-е.

Подобными мячами знаменит шведский форвард Златан Ибрагимович, который помимо футбола увлекается боевыми искусствами. Вот, например, его голы за "Лос-Анджелес Гэлэкси" и отмеченный премией Пушкаша-2013 мяч в ворота сборной Англии.

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Марк Сировой
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футбол видео гол золтан хорват Златан Ибрагимович кишварда зте чемпионат венгрии
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