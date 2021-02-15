Нападающий венгерской "Кишварды" Золтан Хорват забил шедевральный гол в ворота "ЗТЕ" в стиле знаменитого форварда Златана Ибрагимовича.

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Футболист отметился на 90+4 минуте, когда счет был 1:1. Он принял мяч спиной к воротам, но тот подскочил выше уровня груди нападающего. Хорват не растерялся и, словно каратист, мощным ударом боковыми ножницами забил в дальнюю девятку. Смотрите гол на видео с 02:50.

Гол стал для "Кишварды" победным. Она занимает пятое место в Чемпионате Венгрии, а "ЗТЕ" – 10-е.

Подобными мячами знаменит шведский форвард Златан Ибрагимович, который помимо футбола увлекается боевыми искусствами. Вот, например, его голы за "Лос-Анджелес Гэлэкси" и отмеченный премией Пушкаша-2013 мяч в ворота сборной Англии.

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В ноябре 2020-го футболист "Тоттенхэма" Гарри Уинкс случайно забил гол-шедевр с центра поля.

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Марк Сировой

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