Российский вратарь португальского "Белененсеша" Станислав Крицюк в игровом эпизоде нокаутировал защитника "Порту" Нану в матче Примейры.

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Инцидент произошел на 85-й минуте матча. В штрафную "Белененсеша" пошел длинный заброс, Крицюк сыграл на выходе и сильно врезался в Нану. Удар пришелся в голову.

С Крицюком все было в порядке, а вот защитник обездвижено лежал на газоне, похоже потеряв сознание. Некоторые футболисты плакали. Нану забрали с поля на машине скорой помощи.

Позже в пресс-службе "Порту" сообщили, что Нану получил сотрясение головного мозга и травму спинного мозга. Сейчас он пришел в сознание, находится в стабильном состоянии, ориентируется в пространстве и времени. Защитник продолжает находиться в госпитале.

Матч закончился со счетом 0:0. "Порту" занимает второе место в португальской Примейре, "Белененсеш" – 12-е.

Игра вратарей на выходах – одно из самых травмоопасных явлений в футболе, которое иногда заканчивается трагично. Например, в 2001 году после столкновения в похожем эпизоде умер украинский вратарь "ЦСКА" Москва Сергей Перхун.

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Марк Сировой

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