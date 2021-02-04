В стиле Месси. Украинец Марьян Швед снова забил в Бельгии – видео гола
04.02.2021, 10:05
Марьян Швед (фото - KV Mechelen)
Украинский вингер Марьян Швед забил гол за "Мехелен" в матче 1/16 Кубка Бельгии против "Моленбека".
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На 65-й минуте украинец принял мяч спиной к воротам у штрафной, технично развернулся, сместился в центр и в стиле Лионеля Месси пробил под опорную ногу вратарю. Голкипер лишь беспомощно упал на спину.
"Мехелен" обыграл "Моленбек" со счетом 2:0. Кроме Шведа отличился Ферди Дрейф, реализовав на 28-й минуте пенальти. 11 февраля в 1/8 финала "Мехелен" сыграет с "Беерсхотом".
- Права на Шведа принадлежат шотландскому гранду "Селтику". За "Мехелен" он выступает на правах аренды.
- 26 января Швед забил два гола и отдал ассист в матче Чемпионата Бельгии "Мехелен" – "Васланд-Беверен". Он на последних минутах вырвал победу для клуба со счетом 3:2.
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Видео – RTV Live
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