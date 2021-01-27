Два гола и ассист. Украинец вырвал победу бельгийскому клубу на последних минутах – видео

Украинский вингер Марьян Швед забил два гола и отдал ассист в матче за "Мехелен" против "Васланд-Беверен", вырвав для своей команды победу в поединке чемпионата Бельгии.

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На девятой минуте 23-летний Швед подключился к атаке по правому флангу, технично убрал стелившегося в подкате защитника и отдел острый пас в штрафную. Сэнди Уолш в одно касание реализовал ассист украинца. 0:1.

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На 26-й Швед открылся за спину двух защитников, вышел на рандеву с вратарем и первым же касанием перекинул мяч через визави. 0:2.

Во втором тайме "Васланд-Беверен" отыгрался, благодаря двум голам Жордана Фоше. Однако на 90+2-й Швед вырвал победу для "Мехелена". Он оказался расторопнее всех в штрафной и забил гол с линии вратарской. 2:3.

Это первый полный матч для Шведа за "Мехелен", второй и третий гол, а также первый ассист за бельгийскую команду. Авторитетный портал WhoScored признал его лучшим игроком матча с оценкой 9,1 из 10.

"Мехелен" занимает 10 место в Лиге Жюпиле после 24 туров с 32 очками. "Васланд-Беверен" – на последнем месте, 21 очко.

Марьян Швед является воспитанником львовских "Карпат" и провел за этот клуб первые годы в профессиональном футболе (2014-2015).

В 2015-м перешел в испанскую "Севилью", однако не смог закрепиться в основе и в 2017-м вернулся в "Карпаты".

В 2019-м перешел в шотландский гранд – "Селтик".

В августе 2020-го на правах аренды Швед стал игроком "Мехелена".

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Видео – Jupiler Pro Legue/Streamable

Марк Сировой

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