Украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал в официальных матчах за "Реал" Мадрид. Он появился на поле в матче 1/16 финала Кубка Испании, который завершился сенсационным поражением "сливочных" от "Алькояно" из третьего по силе дивизиона страны.

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Лунин провел все 120 минут поединка, пропустил два гола и получил желтую. "Реал" минимально вел в счете с 45 минуты, благодаря голу Эдера Милитао. Однако на 80-й Лунин не сориентировался при подаче углового в зону вратарской – и Хосе Сольбес забил в пустые ворота. 1:1, экстра-тайм.

В дополнительную тридцатиминутку у "Альякояно" было удаление, однако "Реал" не смог реализовать численное преимущество, пропустив снова. На 115-й минуте Лунин неуверенно пошел на выход, и Хуан Видаль забил гол, сыграв на опережении.

2:1. "Реал" сенсационно покидает Кубок Испании на ранней стадии. А Лунин стал третьим худшим игроком Реала, портал SofaScore оценил его игру на 6,5 баллов из 10.

Летом 2018-го Лунин перешел в Реал из луганской Зари. Украинец играл за "королевский" клуб только в товарищеских матчах, а два предыдущих сезона провел в арендах, выступая за "Леганес", "Реал Вальядолид" и "Реал Овьедо".

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Марк Сировой

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