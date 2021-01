Футбол. В Англии вратарь забил гол через все поле, он надеется на рекорд: видео

В матче 23-го тура Второй английской лиги по футболу "Челтенхэм" – "Ньюпорт Каунти" вратарь "Ньюпорта" Том Кинг забил гол ударом через все поле. В комментарии Skysports он сказал, что надеется попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Результат матча – 1:1.





Newport County goalkeeper Tom King scored directly from his own enormous goal kick this evening to help his side draw with Cheltenham Town!pic.twitter.com/XDdBmMrF0Q