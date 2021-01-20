Футбол. В Англии вратарь забил гол через все поле, он надеется на рекорд: видео
В матче 23-го тура Второй английской лиги по футболу "Челтенхэм" – "Ньюпорт Каунти" вратарь "Ньюпорта" Том Кинг забил гол ударом через все поле. В комментарии Skysports он сказал, что надеется попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
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Результат матча – 1:1.
— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 19, 2021
Newport County goalkeeper Tom King scored directly from his own enormous goal kick this evening to help his side draw with Cheltenham Town!pic.twitter.com/XDdBmMrF0Q
В 2013 году гол Асмира Беговича за "Сток Сити" против "Саутгемптона" принес вратарю место в Книге рекордов Гиннеса за самый длинный гол в футболе. Расстояние, которое пролетел мяч, составило 91,9 м.
В ответ на вопрос, будет ли кто-нибудь измерять его гол, Кинг пошутил: "Если этого никто не сделает, я буду сегодня вечером на футбольном стадионе Челтенхэма со своей рулеткой. Я надеюсь, что кто-нибудь сможет проверить это для меня, чтобы я сам туда не шел, но это было бы настоящим достижением".
"Я получил достаточно книг рекордов Гиннеса на Рождество, так что попасть в одну из них было бы здорово", – добавил он.
О своей реакции на результат Кинг сказал: "Честно говоря, это полная неожиданность. У меня появилось хорошее чувство, когда я взял мяч и увидел, что Амонд Падрейг находится далеко в поле, но я никак не мог ожидать такого результата".
Вратаря спросили, отпраздновал ли он свою удачу. "Это секретный пакт вратарей: мы такое не празднуем. Это было бы все равно, что праздновать гол другому вратарю на тренировке. Никто из нас этого не делает...".
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