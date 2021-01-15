Полузащитник "АЗ" Алкмар Тен Копмейнерс забил красивый гол пяткой под перекладину в матче чемпионата Нидерландов против "ПСВ" Эйндховен.

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На 39-й минуте "АЗ" подали угловой на ближнюю штангу. Копмейнерс сыграл на опережение и первым касанием нанес удар пяткой, находясь спиной к воротам. Мяч перелетел голкипера и оказался в сетке. "Гол года уже известен?" – подписали видео в Facebook SMM-менеджеры "АЗ".

Это был второй гол Копмейнерса в поединке, первый он забил с пенальти на 31-й. "АЗ" выиграл матч со счетом 1:3.

Команда из Алкмара идет на четвертом месте в Эредивизи, набрав 31 очко в 16 турах. "ПСВ" – на третьей позиции с 34 очками.

В начале января красивый гол пяткой забили в матче немецкой Бундеслиги. Мяч прошел между ног вратаря.

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Марк Сировой

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