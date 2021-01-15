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"Гол года?" Футболист "АЗ" забил пяткой под перекладину в чемпионате Нидерландов – видео видео

15.01.2021, 13:36
Тен Копмейнерс после гола (скриншот видео AZ Alkmaar, Facebook)
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Полузащитник "АЗ" Алкмар Тен Копмейнерс забил красивый гол пяткой под перекладину в матче чемпионата Нидерландов против "ПСВ" Эйндховен.

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На 39-й минуте "АЗ" подали угловой на ближнюю штангу. Копмейнерс сыграл на опережение и первым касанием нанес удар пяткой, находясь спиной к воротам. Мяч перелетел голкипера и оказался в сетке. "Гол года уже известен?" – подписали видео в Facebook SMM-менеджеры "АЗ".

Это был второй гол Копмейнерса в поединке, первый он забил с пенальти на 31-й. "АЗ" выиграл матч со счетом 1:3.

Команда из Алкмара идет на четвертом месте в Эредивизи, набрав 31 очко в 16 турах. "ПСВ" – на третьей позиции с 34 очками.

  • В начале января красивый гол пяткой забили в матче немецкой Бундеслиги. Мяч прошел между ног вратаря. 
  • Смотрите прием в стиле Неймара от украинского форварда Романа Яремчука. Трюк уже оценил крупнейший в Instagram футбольный паблик. 

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Марк Сировой
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