Невероятный гол на Бундеслиге – от удара пяткой мяч ушел в ворота между ног вратаря: видео

Вчера, 2 января, в Германии в матче Бундеслиги игрок команды "Байер 04" из Леверкузена поразил ворота франкфуртского "Андерлехта", пробив пяткой, после чего мяч пролетел между ног вратаря и достиг цели. Об этом эпизоде рассказывает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Nadiem Amiri already starting the conversation for Goal of the Year (via @ESPNFC ) pic.twitter.com/cW1eOX3t6Z — International Champions Cup (@IntChampionsCup) January 2, 2021

Как отмечается, игрок Леверкузена Флориан Вирц передал мяч прорвавшему в штрафную атакующему полузащитнику Надиму Амири.

И Амири реализовал комбинацию, как пишет DW, близкую к гениальности – он обошел защитника "Андерлехта" и ударом пяткой отправил мяч между ног бросившемуся ему навстречу вратарю Кевину Траппу.

Это удар уже назвали первым претендентом на лучший гол года.

Но "Байер 04" все же проиграл "Андерлехту" – франкфуртцы забили два ответных мяча в ворота команды из Леверкузена.

Читайте также: Футбол. Месси повторил исторический рекорд Пеле – видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.