Невероятный гол на Бундеслиге – от удара пяткой мяч ушел в ворота между ног вратаря: видео

Вчера, 2 января, в Германии в матче Бундеслиги игрок команды "Байер 04" из Леверкузена поразил ворота франкфуртского "Андерлехта", пробив пяткой, после чего мяч пролетел между ног вратаря и достиг цели. Об этом эпизоде рассказывает DW.

Nadiem Amiri already starting the conversation for Goal of the Year (via @ESPNFC ) pic.twitter.com/cW1eOX3t6Z