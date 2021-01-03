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Невероятный гол на Бундеслиге – от удара пяткой мяч ушел в ворота между ног вратаря: видео

03.01.2021, 23:45
Невероятный гол на Бундеслиге – от удара пяткой мяч ушел в ворота между ног вратаря: видео - Фото
Гол в ворота Айнтрахта (Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK)

Вчера, 2 января, в Германии в матче Бундеслиги игрок команды "Байер 04" из Леверкузена поразил ворота франкфуртского "Андерлехта", пробив пяткой, после чего мяч пролетел между ног вратаря и достиг цели. Об этом эпизоде рассказывает DW.

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Как отмечается, игрок Леверкузена Флориан Вирц передал мяч прорвавшему в штрафную атакующему полузащитнику Надиму Амири.

И Амири реализовал комбинацию, как пишет DW, близкую к гениальности – он обошел защитника "Андерлехта" и ударом пяткой отправил мяч между ног бросившемуся ему навстречу вратарю Кевину Траппу.

Это удар уже назвали первым претендентом на лучший гол года.

Амири забивает гол в ворота Айнтрахта (Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK)

Но "Байер 04" все же проиграл "Андерлехту" – франкфуртцы забили два ответных мяча в ворота команды из Леверкузена.

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Наталия Медведева
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