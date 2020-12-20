Футбол. Месси повторил исторический рекорд Пеле – видео

Нападающий каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси повторил рекорд Пеле по числу голов за один клуб. Он забил 643 гола за "Барселону".

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В конце первого тайма матча 14-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" 33-летний аргентинец забил в ворота гостей мяч, который стал для него 643-м в играх за эту команду.

UFA, LIONEL MESSI!



Não fez de pênalti, mas no rebote, o Barcelona consegue a jogada para ele mesmo fazer!



Barcelona 1x1 Valencia.pic.twitter.com/u9FknGBP07 — Canal Grandes Ligas (@grandesligas_) December 19, 2020

Он сравнялся с Пеле, который забил столько же голов, играя за "Сантос". Он выступал за бразильский клуб с 1956 по 1974 год.

17 декабря донецкому "Шахтеру" присудили техническую победу (3:0) в отмененном матче против "Ингульца". Матч отменили в день проведения игры, 13 декабря. В донецком клубе заявили, что поле было не готово и был высокий риск травмирования игроков.

Владислав Сердюк

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