Футбол. Месси повторил исторический рекорд Пеле – видео
20.12.2020, 07:35
Месси повторил исторический рекорд Пеле (Фото - FC Barcelona - Twitter)
Нападающий каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси повторил рекорд Пеле по числу голов за один клуб. Он забил 643 гола за "Барселону".
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UFA, LIONEL MESSI!— Canal Grandes Ligas (@grandesligas_) December 19, 2020
Não fez de pênalti, mas no rebote, o Barcelona consegue a jogada para ele mesmo fazer!
Barcelona 1x1 Valencia.pic.twitter.com/u9FknGBP07
Он сравнялся с Пеле, который забил столько же голов, играя за "Сантос". Он выступал за бразильский клуб с 1956 по 1974 год.
#Messi=History pic.twitter.com/P7zpvJfqaE— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020
- 17 декабря донецкому "Шахтеру" присудили техническую победу (3:0) в отмененном матче против "Ингульца". Матч отменили в день проведения игры, 13 декабря. В донецком клубе заявили, что поле было не готово и был высокий риск травмирования игроков.
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