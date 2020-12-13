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Футбол. "Ингулец" – "Шахтер": в донецком ФК назвали причину отмены матча

13.12.2020, 15:05
Футбол.
Поле в Кропивницком (Фото - пресс-служба ФК Шахтер)

Игра 13-го тура Украинской премьер-лиги в Кропивницком, которая должна была пройти сегодня между "Ингульцом" – "Шахтером", не состоится из-за неготовности поля. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер". 

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"Решение перед организационным совещанием с участием представителей клубов озвучил делегат Владимир Фощий. Причина отмены поединка: неготовность футбольного поля к проведению матча и высокий риск травмирования игроков", – заявили в ФК.

Также там добавили, что игроки "Шахтера" возвращаются в Киев. 

По данным телеканала Футбол, совещание длилось около четырех минут: "Поле не готово к проведению матча. Оно не готово принимать команды, ведь оно подмерзло и присутствует лед. Арбитр выходил на футбольное поле в бутсах проверять состояние. Он сообщил, что его бутсы не входят в землю и очень скользко. Футболистам будет опасно играть на таком поле".

Владислав Сердюк
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