Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив
08.12.2020, 23:53

Лига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фото

1 / 24
Лига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фото
Лига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фото
Лига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фотоЛига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фото

Сегодня, 8 декабря, киевское "Динамо" с "Ференцварошем" из Будапешта играли в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов: на кону стояла еврокубковая весна. "Динамовцы" выиграли с минимальным счетом 1:0.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Единственный в игре гол на 60-й минуте забил Денис Попов.

"Динамо" лидировало по разнице забитых-пропущенных мячей и для получения права сыграть весной в плей-офф Лиги Европы украинцам было бы достаточно ничьей в игре с "Ференцварошем".

После сегодняшней игры "Динамо" заняло третье место в своей группе и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы УЕФА. "Ференцварош" досрочно завершил еврокубковый сезон.

В другом поединке группы G Лиги чемпионов испанская "Барселона" проиграла итальянскому "Ювентусу" – 0:3. Обе команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Итоговое турнирное положение: "Ювентус" – 15 очков, "Барселона" – 15, "Динамо" – 4, "Ференцварош" – 1.

  • "Динамо" в этом сезоне ЛЧ дважды проиграло "Барселоне" (2:1, 0:4) и "Ювентусу" (0:23:0). Единственная ничья была с "Ференцварошем" (2:2).
  • В ЛЧ играет и другой украинский клуб – донецкий "Шахтер". Дончане занимают второе место в группе после сенсационных побед над "Реалом" (2:32:0), ничьи с "Интером" (0:0) и разгромных поражений от "Боруссии" Менхенгладбах (0:64:0).

Смотрите также: Футбол. Украинский форвард забил три гола за три минуты – видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: динамо, Лига чемпионов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Киеве расстреляли Mercedes – фото
В Киеве расстреляли Mercedes – фото
В Харькове произошел масштабный пожар на ТЦ Барабашово: это крупнейший рынок города – фото
В Харькове произошел масштабный пожар на ТЦ Барабашово: это крупнейший рынок города – фото
Археологи нашли под Полтавой древние артефакты: некоторым более 4000 лет – фото
Археологи нашли под Полтавой древние артефакты: некоторым более 4000 лет – фото
Материалы по теме
Футбол. Шевченко о жеребьевке: Мы попали в серьезную группу, игры с Францией будут сложные
Спорт Футбол. Шевченко о жеребьевке: Мы попали в серьезную группу, игры с Францией будут сложные
Решающая битва. "Динамо" vs "Ференцварош": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Спорт Решающая битва. "Динамо" vs "Ференцварош": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Популярное
фото/видео
Тест-полет космического корабля Илона Маска Starship на высоту 12,5 км – трансляция
Тест-полет космического корабля Илона Маска Starship на высоту 12,5 км – трансляция
Лига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фото
Лига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фото 08.12.20, 23:53
Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото
Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото 08.12.20, 20:31
Полиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фото
Полиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фото 08.12.20, 18:59
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 