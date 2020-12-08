Лига чемпионов. "Динамо" с минимальным счетом победил "Ференцварош" в решающей битве: фото

Сегодня, 8 декабря, киевское "Динамо" с "Ференцварошем" из Будапешта играли в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов: на кону стояла еврокубковая весна. "Динамовцы" выиграли с минимальным счетом 1:0.

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Единственный в игре гол на 60-й минуте забил Денис Попов.

"Динамо" лидировало по разнице забитых-пропущенных мячей и для получения права сыграть весной в плей-офф Лиги Европы украинцам было бы достаточно ничьей в игре с "Ференцварошем".

После сегодняшней игры "Динамо" заняло третье место в своей группе и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы УЕФА. "Ференцварош" досрочно завершил еврокубковый сезон.

В другом поединке группы G Лиги чемпионов испанская "Барселона" проиграла итальянскому "Ювентусу" – 0:3. Обе команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Итоговое турнирное положение: "Ювентус" – 15 очков, "Барселона" – 15, "Динамо" – 4, "Ференцварош" – 1.

"Динамо" в этом сезоне ЛЧ дважды проиграло "Барселоне" (2:1, 0:4) и "Ювентусу" (0:2, 3:0). Единственная ничья была с "Ференцварошем" (2:2).

В ЛЧ играет и другой украинский клуб – донецкий "Шахтер". Дончане занимают второе место в группе после сенсационных побед над "Реалом" (2:3, 2:0), ничьи с "Интером" (0:0) и разгромных поражений от "Боруссии" Менхенгладбах (0:6, 4:0).

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